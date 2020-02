OBJAVOM IZAZVALA LAVINU KOMENTARA: Zasijao prsten na ruci Milice Todorović

Naime, na Miličinoj ruci je sijao prsten zbog kog su joj mnogi oduševljeno čestitali, ali je ona uz osmijeh objasnila da nije riječ o vjereničkom.

– Dobila sam predivan prsten od mog Ivketa. Prsten je iz kruševačkog muzeja – poručila je Todorovićeva putem društvenih mreža.

Podsjetimo, pjevačica je povodom Dana zaljubljenih otkrila da joj materijalne stvari ne znače mnogo nego simbolika samih poklona.

– Mene oduševljavaju sitnice, kamenče neko ukrašeno da mi pokloniš i ja ću da padnem. Nisam razmišljala o iznenađenju za Petra, možda mi to dođe u naredna 2-3 sata. Ne razmišljam ni o iznenađenju od njega, nervira me to, nerviraju me ti datumi, kao danas pošto je Dan zaljubljenih da se volimo, a sutra ništa – ispričala je Milica za “Telegraf“.

Facebook komentari