PJEVAČICA OTKRILA KOJEM BIVŠEM BI SE VRATILA: ON JE NAJVIŠE VODIO RAČUNA O MENI

Ako moram da biram neka to bude Ljuba Jovanović. On je najviše vodio računa o meni – priznala je ona iskreno.

Nataša je nedavno govorila o novoj ljubavi i kriterijumima koje će njen budući partner morati da zadovolji.

Nisam došla do recepta, ali jesam do zaključka da ja više ne mogu da budem sa slabićima. Ne mogu više da se krijem iza toga da mi je bitno kakvo je biće. Ja moram biti u prirodnom položaju žene. To što sam uradila više od većine žena treba da bude prelijepo za mog muškarca, a ne da me maltretira, ponižava, tuče i psihički izrabljuje, da ja počnem da sumnjam u svoju ljepotu, pamet i sposobnost kao roditelja i pjevačice i sve ostalo – rekla je ona.

Nataša uživa u svakodnevici sa kćerkama Hanom i Katjom, prenosi “Hayat“.

