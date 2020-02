Bh. influenserica primila groznu poruku od 16-godišnjaka, pa mu nazvala majku

Objavila je video u kojem je ispričala kako joj je jedan 16-godišnji dječak poslao ružnu poruku na Instagramu koja je nju toliko šokirala da je odlučila nešto poduzeti.

“Ne bih reagirala tako kako jesam da se nije radilo od dječaku od 16 godina. Poruka je bila veoma uvredljiva, ne želim je ponoviti jer je užasno degutantna i ticala se preminulih članova moje porodice. Ja to ni najgorem neprijatelju ne bih mogla napisati”, započela je Hana, prenosi “RadioSarajevo“.

U nastavku je objasnila kako je odlučila malo prokopati i došla do saznanja da je dječak član Saveza karatista Bosne i Hercegovine te reprezentativac. Odmah se javila njegovom treneru, ali nije stala samo na tome. Nakon što joj je trener obećao da će poduzeti sankcije, nazvala je i dječakovu majku.

“Oko devet navečer sam nazvala gospođu. Lijepo je razgovarala sa mnom. Bila je zgrožena činjenicom da njen sin od 16 godina, jedan sportaš može tako nešto napisati ničim izazvan”, ispričala je.

Dodala je da isprva nije bila svjesna kako je napravila dobru stvar, ali da je nakon razgovora s prijateljima sigurna da je bila u pravu.

“Sva djeca su naša djeca i naša odgovornost. Ja nisam majka, ali mislim da svakom roditelju treba ukazati na pogrešku koju su njihova djeca napravila. Nisam bila ljuta nego tužna što jedna mlada osoba može tako reagirati i napraviti nešto tako ružno. Ja znam da su to tinejdžerske godine, da su to najgore godine. Kroz to su prošli moji brat i sestra i voljela bih znati da su takvu neku grešku napravili, da zajedno s roditeljima mogu reagirati i utjecati na njih”, rekla je i dodala da je na kraju dobila izvinjenje od dotičnoga i obećanje da to više neće raditi.

“Nadam se da sam uspjela jednoj mladoj osobi pokazati da takvo ponašanje nije dobro i da sam uspjela postići da shvati koliko je pogriješio, koliko mu ne treba i koliko je to ružno”, bio je njen zaključak.

Facebook komentari