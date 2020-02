DARKO LAZIĆ URLAO NA VJERENICU PRED GOSTIMA?! Da li mi to NABIJAŠ ROGOVE kao Ana?

Kako prenosi izvor koji je bio na Marininom slavlju, Darko joj je napravio takvu ljubomornu scenu da nije znala gdje se nalazi. Čak se i rasplakala i to toliko da nije mogla da sakrije suze.

“Na početku večeri je sve bilo u redu. Darko se baš potrudio da joj u svemu ugodi. Pjevao joj je, pozvao najbliže, i njene i svoje, kumove i rodbinu. Ma svega je bilo i da se jede i da se pije, i pjesma i muzika… Ma milina”, ispričao je izvor.

“Međutim u neko doba, ne znam šta je Darka uhvatilo, ali mu je bukvalno u trenutku pao mrak na oči. Valjda je vidio Marinu da se s nekim dopisuje, pa je pomislio da ima nekog udvarača. Ja, kuku meni, kako je vikao! Orilo se! Kaže on njoj: “Daj ovamo telefon, da vidim ja ko ti to piše! Nemoj da sam vidio da me varaš, neće biti dobro! Kakav je to način da visiš na telefonu i to dok imamo goste! Odmah mi daj da vidim ko ti to sve čestita rođendan! Hoćeš da mi nabiješ rogove kao Ana”, prepričava izvor.

“Jadna Marina, uplašila se, a nije mogla ni suze da zadrži, samo mu je pružila telefon i sjela. I naravno, ništa! Samo poruke sa drugaricama. Poslije je Darku bilo krivo, pa je kumio i molio da mu oprosti, ali nije se dala sigurno sat, sat i po. I neka nije, kakav je to način da se napada. Mada razumijem i njega. Svašta se pričalo kad je bio sa Anom, te on nju vara, te ona njega… Zato je sad ljunomoran kao ker”, završava izvor, prenosi Kurir

loading...

Facebook komentari