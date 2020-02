“OČEKUJEM DA ĆE SE POJAVITI” – Šaulićev kum jedini preživio nesreću koja je Šabana odvela u smrt

Još uvijek nije uspio da se oporavi od nesreće, te se trenutno nalazi na rehabilitaciji u Beču.

Godinu dana kasnije, poručuje da još uvijek ne može da se pomiri sa činjenicom da više nikada neće ugledati kuma i kolegu muzičara sa kojima je godinama nastupa.

– Vjerujte da imam osjećaj kao da sam sam. Noću, a i danju. Kada me neko pita, ‘Bobi kako je?’, ja se rastužim. Odgovora nemam. Sve se nadam da će se moji mili, dragi i voljeni Šaban i Mirso odnekuda vratiti. Da, vratiti i da ćemo nastaviti tamo gdje smo stali tog kobnog dana. Teško je zaista pričati o svemu tome jer meni vrijeme ne liječi rane. Ne, niti će. Meni sve ovo produbljuje bol, koja ne jenjava, jer nema dana da se u mislima mojim ne javi, da ga neko ne spomene. Svaki kontakt s nekim ko me poznaje, a zna nas cijeli svijet postavlja isto pitanje. U bolnici, banji, od doktora do medicinskog osoba, naših ljudi sa prostora bivše Jugoslavije. Pitanje je isto, kako je? Kako je bilo? Zašto je bilo? Zašto smo rano otišli? Nemam odgovor i dalje na sva ta pitanja. Mislim da nikada neću imati. I dalje budan sanjam, nadam se, očekujem da će se odnekud svi pojaviti. Sve to produbljuje tugu koja ne prelazi. Ovo je samo mali dio kroz šta sve prolazim u ovih godinu dana. Dubinu tuge i bola samo ja i srce moje znamo – rekao je za “Blic” Slobodan. Danas je održan pomen pokojnom pjevaču.

