Detalji ljubavnog života Slavice Ćukteraš: Poslije veze duge 4 godine za 9 dana sam pristala se udati za drugog

Moj život je buran. I da ti kažem nešto, imala sam prije braka vezu od četiri godine. Završila sam tu vezu i poslije 9 dana sam se vjerila sa drugim. Da li se to poklopilo ili nije, ja nemam pojma. Umjereno – ispričala je pjevačica u “Magazin Inu”, pa dodala: “Ja sam se sa svojim bivšim suprugom zabavljala, imali smo prekid od mjesec i po dana, nastavili smo i opet se nije održalo.”

Sa druge strane, govoreći uopšteno o ljubavi poslije braka, zaključila je da “živimo u zatucanoj sredini” i da postoji “veliki problem u društvu” kada je tako nešto u pitanju.

Jedna moja prijateljica je živjela sa Adrijanom Limom dugo godina u kući. I ona je meni lijepo ispričala da to u Americi, žena razvedena i kada nađe momka pa ga promijeni poslije braka, za tri mjeseca neki novi… tamo se takva žena ne naziva krvom. Nikako se ne naziva, to je normalno! Samo kod nas žena koja nađe nekog poslije razvoda je krva! ‘Sram je bilo’, ‘majka’, ‘ju, izašla u grad’, ‘šta li dijete radi u deset sati uveče’, ‘s kim je dijete kad ona tako’… zatucani smo do zla boga! To je problem društva”, otvoreno je komentarisala pjevačica, prenosi “Hayat“.

