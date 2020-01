Darko Lazić otvorio dušu godinu dana poslije strašne nesreće

Srbijanski pjevač kaže da je bitno imati jaku volju da se oporavi, kao i da se bori.

“Naravno, ne može to biti kao što je bilo. Borac sam i volim život, borim se da se vratim na ono staro, iako znam da je to nemoguće. Bitno je da je u glavi čisto i da razmišljam pozitivno“, rekao je Darko.

U najtežim trenutcima Laziću je pomoglo to što je psihički jak.

“Kad je život u pitanju, čovjek je spreman da izdrži mnoge stvari i da se izbori. Jedno vrijeme bio sam razočaran što mi se sve to dogodilo i bio sam utučen. Poslije svake kiše dođe sunce. Baš tada se dogodilo da Marina kaže da je trudna i to je nešto što me održalo i dalo mi motivaciju za dalji život“, rekao je pjevač.

Lazić ne krije da želi da radi sve kao i prije teška saobraćajne nesreće koju je doživio.

“Ponovno dolazi adrenalin. Vozio sam motorne saonice, svi govore “kako ćeš”, ali ja to volim i moram, to mi daje motivaciju za život. Ako nešto ne mogu, budem utučen. Želim sve što sam radio prije. Hoću ponovno da probam, ali ne sve, na neke stvari stavljam tačku“, zaključio je Darko, piše “Kurir“.

