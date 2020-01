ALEKSANDRA PRIMJETILA TRUDNOĆU NA TAJLANDU: Filip potajno priželjkuje kćerkicu

Iako se Lepa Brena potrudila da organizuje preskupo porodično putovanje na kome će se svi nauživati, Aleksandri Prijović i Filipu Živojinoviću umalo da presjedne odmor na Tajlandu.Aleksandra je na Tajlandu primjetila neke simptome i veoma se uplašila. Prva pomisao joj je bila da je ponovo trudna, a nema ni godinu dana od kako se porodila. Ljekari su joj rekli da nikako ne ostaje u drugom stanju barem naredne dvije godine jer se porodila carskim rezom. Pošto je danima osjećala mučninu i gorušicu, požalila se Filipu, a on je u šali rekao da je sigurno trudna. Nju je prepala ta mogućnost, pa ga je poslala da odmah kupi test za trudnoću, ali to nije bilo lako izvesti. U apoteci njihovog hotela nije ga bilo, pa je Filip morao da iznajmi auto i krene u potragu. Na kraju je uspio i na sreću, ispostavilo se da su džaba digli uzbunu i da je vjerovatno njen želudac reagovao na neku hranu. Aleksandra se smirila, a Filipu je čak bilo malo krivo. Zna on da zbog njenog carskog reza još nije vrijeme za drugo dijete i da se Aleksandra uželjela posla, ali potajno jedva čeka kćerkicu – oktrio je izvor blizak paru,piše Exspresstabloid

Loading..

loading...

Facebook komentari