PRONAŠLI SMO SE I MNOGO LIJEPO FUNKCIONIŠEMO! ON MENE VOLI! Lidija progovorila o ODNOSU sa 20 god. mlađim TOMOVIĆEM!

Blizak odnos Lidije Vukićević (57) i Vladimira Tomovića (37) danas je postao viralan na svim mrezama i glavna je tema svih medija s obzirom na njihovu prepisku sa Instagrama koja je sve ostavila u čudu.

Glumica je istakla da su oni samo i isključivo prijatelji već skoro deset godina i da tu nema ničega.

“Stvarno nema ničega. Vlada i ja smo prijatelji još mnogo, mnogo godina i pre rijalitija. Baš se znamo dugo godina i družimo se i stvarno se prijateljski volimo uprkos tome što je postojala možda neka platonska ljubav ili, otkud znam. Ali mi smo stvarno sačuvali to da budemo prijatelji i da ne kvarimo ništa. On je moj prijatelj. Uvek kažem da smo mi iz sličnih miljea, iz tih patrijarhalnih crnogorskih kuća, i mi smo se prepoznali i zaista se družimo. Kada dođe u Beograd obavezno ili odemo na ručak ili na piće, kada sam ja u Crnoj Gori pozovem ga, javim se – tu sam, popijemo kafu, ako sam u gužvi samo se javim. Tako da stvarno apsolutno nema ničega osim jednog pravog, lepog i iskrenog prijateljstva, i ja ga zaista mnogo volim jer on je jedan divan čovek”, ispričala je Lidija.

“Prvo je poeta, on divno piše, to sve ne može da se vidi… On je jedan romantik, kavaljer, vezan za kuću, za svoju porodicu… Zbog svih tih stvari ja njega volim. A rijaliti kao rijaliti, to je potpuno neka druga priča. A drugo, volim ga što stoji iza onoga što misli i što je jedan čovek koji ne da na svoje, što smo videli, ne da, uopšte, na svoj narod. Ja to poštujem. I uvek će da istakne veličinu svog naroda uz svo uvažavanje tuđih, ali je prosto čovek koji je jedna snažna ličnost što se toga tiče. Tako da, ja ga volim, on je moj veliki prijatelj; lep, zgodan, divan”.

“Mi smo se negde pronašli i mnogo lepo funkcionišemo kao prijatelji, i smatram da to prijateljstvo ne treba ni prljati ni ugrožavati bilo kakvim drugim odnosom. Nema ni potrebe, mi smo se tako nekako pronašli i to je to”.

“Videli smo se pre njegovog prvog ulaska u ovu Zadrugu. Ručali smo, smejali smo se, rekla sam mu: “Pazi šta radiš”…sa devojkama mu nikada ne kažem: “Pazi šta radiš”, neka radi šta hoće, pošto je to njegov odabir (smeh). Ali mi je žao što je izašao, jer je kvalitetan čovek. Ima dosta ljigavih ljudi, on nije od tih. On je stvarno jedan čovek kome može da se veruje i meni je on kao prijatelj fenomenalan”, istakla je Lidija.

“Meni se stvarno dopada što on popštuje svoju porodicu, stvarno iskreno. On je jedan porodičan tip i to je sve po crnogorskom tj. srpskom motivu. Moj otac se deklarisao kao Srbin iz Crne Gore, i ja sam imala poseban odnos prema svom tati, vreme kada se ruča i sve ostalo. I moja deca su danas takva, i tu smo se mi stvarno nekako našli. Imamo zajedničkih tema, mi se razumemo. Mi ne moramo mnogo da pričamo, ali se apsolutno razumemo” rekla je Lidija i otkrila da njeni sinovi još nisu upoznali Tomovića,piše Senzacija

