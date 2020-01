Otac Meghan Markle prokomentarisao Megxit i osuo paljbu

Poznato je da Meghan nije u dobrim odnosima sa ocem Tomasom Marklom, a on se oglasio povodom Megzita i osuo paljbu po nasljednici i njenom suprugu.

Thomas Markle je u intervjuu britanskoj televiziji optužio kćerku da je “pojeftinila instituciju kao što je kraljevska porodica” i odbacila san svake djevojčice zbog love.

U TV dokumentarcu Tomas Markl objašnjava da je “Harijevo i Meganino ponašanje sramotno, da se pretvaraju u izgubljene duše, a kraljevsku porodicu u Volmart s krunom”.

– To nije djevojčica koju sam ja odgajao. Kada se udala, preuzela je obavezu, a dio te obaveze je da bude dio kraljevske porodice i da predstavlja kraljevsku porodicu. Glupo bi bilo da to ne radi. To je jedna od najdužih insistucija, a oni je uništavaju… ne bi trebalo to da rade – rekao je on, piše “Blic“.

