NEMIRNA DJEVOJČICA: Mariju Šerifović držali da ne pobjegne

Stric Marije Šerifović, Milan, objavio je na Fejsbuku pjevačicinu fotografiju iz dana kada je pošla u školu. Tom prilikom je, takođe, otkrio i da ona nikada nije voljela da je fotografišu, baš kao što i danas nije ljubitelj.

-Negdje sam pročitao da kada neko dijete pođe u školu sa njegovim bezbrižnim životom zauvjek je – gotovo- počeo je on svoju objavu, na kojoj se vidi Marija koja u jednoj ruci nosi bukvar, a za drugu je baba Lepa čvrsto drži,piše Avaz.

-Njihova ‘borba’ počinjala je svakog dana rano izjutra i trajala je do početka Marijinog sna! Obratite pažnju kako je baka ‘nježno, ali sigurno’ drži za ruku!? To je samo da ne bi pobjegla, jer je strašno mrzila fotografisanje, što se vidi i po njenoj faci. Ne voli ga mnogo ni danas, ali… posao je-posao- zaključio je on.

Loading..

loading...

Facebook komentari