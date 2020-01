Folk pjevaču gost razbio glavu

Sve se, kaže Deni, odigralo zbog toga što je odbio da siđe s bine i dođe do stola da mu otpjeva pjesmu.

“Dok sam nastupao, muškarac mi je prišao i zahtjevao da dođem do njegovog stola. Objasnio sam mu da to tako ne funkcioniše, te da želim da mu ispunim muzičku želju i otpjevam pjesmu koju traži, ali s bine. Kada sam mu to rekao, postao je agresivan, uporan u tome da me odvede do njegovog stola. Kada sam shvatio da će biti samo gore, dao sam mikrofon klavijaturisti i krenuo ka toaletu da bih se sklonio od neprijatne situacije i tog čovjeka“, rekao je Deni.

“Čim sam napravio dva koraka, osjetio sam udarac flašom u potiljak. Kako sam se okrenuo, on me je opet udario, ali na drugu stranu. Tu imam hematom. Gosti su skočili i sklonili ga od mene, a on je i dalje divljao i vrijeđao. Počela je krv da lipti i prijatelj mi je stavio salvete na ranu i odvezao me u Urgentni. Tamo su me ušili, imam 12 kopči na glavi“, ispričao je za “Kurir” pjevač, koji je podnio prijavu protiv nasilnika.

“Ne možete da zamislite kome nisam pjevao. Mnogim opasnim ljudima sam pjevao i nikada se ništa nije dogodilo. Ovo je strašno i nedopustivo. Zbog ovog sam prinuđen da odložim sve nastupe koji su bili ugovoreni i samim tim sam na gubitku, a plus treba pobijediti strah da se tako nešto više ne dogodi“, poručuje Deni.

