Potresna ispovijest Slobe Radanovića o iznenadnoj smrti oca: “Pokušao sam da se sporazumijem sa njim… Brzo je otišao”

– Malo je sve to splasnulo od tog šoka, mada mislim da mi je sad gore. Nekako, kad si u stanju šoka ne znaš ni šta te je snašlo, a kako polako to sve prolazi i to stanje šoka se smanjuje, uhvati me na trenutke i bude mi baš teško… Prosto ne mogu da povjerujem da mog oca više nema.

Ne krije koliko mu je bilo teško da istog dana kada mu je otac preminuo stane na binu i pjeva na dočeku Nove godine.

– Bilo mi je stvarno teško, mehanički sam uradio sve to. Gledao sam da to sve bude profesionalno. Moja majka je insistirala da ja to veče to odradim i otpjevam, jer ti ljudi su kupili kartu i došli tamo zbog nas, takav je posao. Skupio sam hrabrost i pjevao… Mislio sam da neću imati glas, ali hvala Bogu odradio sam sve kako treba i mislim da bi moj otac bio ponosan na mene.

Posljednji razgovor s pokojnim ocem Dušanom i dalje mu je pred očima, a čim se prisjetio tog trenutka jedva se suzdržao da ne zaplače.

– Više smo pokušavali da pričamo, pokušavao sam da se sporazumijem sa njim… Nije baš za neku priču. Težak, težak jedan period – ističe srbijanski pjevač i dodaje da će oca pamtiti samo po dobru.

– To je čovjek koji u životu nije mrava zgazio, kojeg su svi voljeli, kome su na sahranu došli i ljudi koje nije vidio i po 20 godina, a koji su bile naše komšije u nekoj prethodnoj kući iz koje smo se odselili prije 23 godine. Svi su došli da ispoštuju, svi su ga voljeli i svi su u šoku što ga više nema. Nikada nije imao nijedan simptom, tako je brzo otišao zbog te bolesti bijedne i to je to… Apelujem na ljude da vode računa, da se pregledaju što više, da se pregledaju iako nemaju neke simptome. To je zaista bitno, sad tek vidim.

Kako kaže, njegova majka Draginja teško je primila vijest o muževljevoj smrti, ali joj ljubav bližnjih pomaže da se osjeća dobro.

– Dobro je, prije svega dobro je podnijela svoju operaciju koju je imala. Okružena je dragim ljudima… Svi smo nekako bili spremni na to, očekivali smo… Nadali smo da će se to što kasnije dogoditi, ali protiv sudbine se ne može. Svi smo bili zajedno, pokušavali smo da olakšamo jedni drugima, prenosi “Pink“.

