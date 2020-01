Mile Kitić objasnio kako je napadnut

Javnosti nepoznati muškarac prišao je pjevaču, povukao ga, srušio sa bine i pao preko njega, nakon čega su reagovali pripadnici obezbjeđenja kako bi spriječili još veći haos.

Snimak okršaja preplavio je kako portale, tako i društvene mreže, a pjevač u svojoj prvoj izjavi poslije incidenta objasnio je šta se zapravo desilo.

“Pevam već 48 godina, nikad u životu neprijatnost ni najmanju nisam imao, sve do sada… Znate, ja sam iskusan, čim vidim da je neko ovakav ili onakav, da pokušava nešto, ja ne prilazim… Nema gde nisam pevao, i za vreme rata, a ovako nešto nikad nisam doživeo”, započinje Mile ispovijest i nastavlja:

“Pevao sam u petak uveče u Bazelu, došao jedan gost i kaže:”Je l’ može ta i ta pesma?”, ja mu kažem: “Sačekaj buraz, ne mogu da prekidam sad što pevam”. Ja njemu lepo kažem – samo da završim ovo, ne mogu usred pesme da prekidam i da pevam drugu pesmu. Nije mi davao nikakve znake da je agresivan… I on mene za rukav i povuče me dole, bilo je tu par stepenika, ja se sapleo i pao… Odmah je skočilo obezbeđenje i sklonilo ga sa mene, istog trenutka su ga izveli. Nije bilo udaraca, ali izašla je ta ružna slika, na snimku to zaista izgleda tako. Povukao me je sa bine iz revolta, video sam ja, s namerom da mi naudi… Ali verujte mi, da sam ja primetio nešto, da psuje, da ima neke namere, da je agresivan, da me gleda, ja bih odmah rekao obezbeđenju, ali ništa nisam primetio, samo sam mu najnormalnije rekao da ne mogu istog trenutka da mu otpevam pesmu koju je tražio”, objašnjava Kitić prenosi “Informer“.

“Bila je tu i njegova žena, počela je da kuka plače, ma haos! Evo, meni telefoni non-stop zvone, svi su se potresli, pogotovo i moja Marta koja je videla snimak, a nije znala šta se kasnije desilo, da je sve okej”, završava Mile i dodaje da nikakve povrede nije zadobio, te da nije bilo potrebe da potraži ljekarsku pomoć, već je uredno nastavio svoj nastup.

Pretučen Mile Kitić Gepostet von Čitam gluposti da odmorim mozak am Montag, 13. Januar 2020

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Loading..

loading...

Facebook komentari