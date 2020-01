TRPI GA VEĆ 27 GODINA, A ZBOG NJEGA JE PREŽIVJELA GOLGOTU: Ovo je žena Bobana Rajovića koju do sada nismo VIĐALI!

Pevač Boban Rajović već 27 godina je u braku sa suprugom Draganom koja se gotovo nikada ne pojavljuje u medijima.

Pevačeva supruga Dragana Rajović živi sa decom u Beogradu i ne voli da se eksponira. Boban ne krije koliko voli svoju ženu, a njeno ime je istetovirao na podlaktici. Pevač je otkrio tajnu dugog i uspešnog braka.

– Dragani je bog dao mnoge vrline, a to što je potpuno normalna osoba je ključ uspešnosti našeg braka. Čak i dok sam bio anoniman, moj duh je bio nemiran i vragolast. Vozio sam taksi u Danskoj, a to je vrsta posla koja nosi dosta iskušenja, ali moram da priznam da mi je tada bilo lakše, jer me žene nisu spopadale kao sada – rekao je Boban jednom prilikom.Boban je ranije u intervjuu za Glossy rekao o svojoj skromnoj supruzi Dragani:

– To što je moja žena istrpela, malo koja bi mogla. Zaista je prošla golgotu sa mnom, ostala je tamo sa troje dece, dok sam ja u Beogradu bio bez dinara. Počela je da viče na mene: Jesi ti lud, što to radiš? Vrati se u Dansku da se baviš normalnim poslom, vozi taksi, radi u fabrici od sedam do četiri, bićemo srećna porodica! Zašto ideš glavom kroz zid? A evo i sada, pred fotografisanje i intervju za magazin, zakačili smo se jer ona jednostavno nije u tom filmu. Jedva sam je nagovorio da se slika. U potpunosti je razumem i da smo isti, možda ne bih uspeo u životu. Hvala joj što me razumela svih ovih godina,piše Espreso

