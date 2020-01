Marija Šerifović otvorila dušu: Istina o pjevačicinom ljubavnom životu i selidbi u Ameriku

Dešava se to da svake godine pomislim kako me niko neće zvati za Novu godinu i budem istinski sretna, ali se desi suprotno i provedem je radno. Jednostavno mi se ne da i pomirila sam se s tim. Možda sljedeće poželim da radim za Novu godinu, pa će me pjevanje zaobići – ispričala je Šerifović.

Nova godina joj, kaže, ne znači ništa posebno.

Božić je nešto sasvim drugo i taj praznik me posebno raduje. Daleko mi je važniji od novogodišnje noći, budući da Božić za mene predstavlja dom, porodicu, prijatelje i sve ono lijepo i dobro što jedni prema drugima osjećamo. Tada volim da se okružim svojim ljudima i taj dan provedem u miru – pojasnila je Marija.

Zaključuje da je sa prvih 35 godina svog života zadovoljna.

Maksimalno ću se potruditi da druga polovina također bude senzacionalna. Kada budem stara, krnjava baba u dalekoj Americi, da se sjećam nekih stvarno senzacionalnih situacija, ljudi i stvari. Gotovo sam sigurna da ću duboku starost dočekati u Americi. Los Anđeles je moj grad i ako negdje treba da budem smežurana starica, tamo ću to biti sa zadovoljstvom – kaže Marija, prenosi “Hayat“.

