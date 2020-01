Otkrila lošu stranu posla: Popularna pjevačica već 12 godina tužna na Božić

Dvanaest godina sam gost u sopstvenoj kući. Takav je posao. Ima svoje lijepe strane, ali ima i žrtve – priznala je ona u “Premijeri”, pa dodala:

Nisi sa svojima, nekad je vrijeme to što ne možemo da kupimo, a to shvatiš godinama. Kada osjetim prazničnu atmosferu, to su ovi datumi kada prođe Nova godina. Baš zbog tog tempa ja nemam osjećaj praznika. Tek kad prođe 4, 5. januar ja se saberem, moj skelet se sastavi, kad dođem kod tate duže mi traje dan. Oni će živjeti duže od nas, jer ovdje dani zaista duže traju – ispričala je pjevačica, prenosi “Hayat“.

Loading..

loading...

Facebook komentari