Oženio se reper koji je sebi odrezao spolni organ

Andre je prije nekoliko dana izgovorio sudbonosno “da”, a sada je otkrio kako je protekla njegova prva bračna noć.

“Nije nešto, ali radi. Ljekari nisu uspjeli da ga prišiju i najvjerovatnije nećemo imati djece, ali nama je dobro”, rekao je je reper za “TMZ”, prenosi “Telegraf“.

Andre i njegova supruga Čeril, sa kojom je bio u vezi šest mjeseci, vjenčali su se 30. decembra, a Džonson je rekao da ga njegova izabranica podržava u svemu i omogućava mu da se fokusira na posao.

Samo par mjeseci nakon bizarnog incidenta, reper je otkrio šta se zaista dogodilo kobne večeri kada je došao na suludu ideju – da odstrani svoj spolni organ.

“Pe*is sam odrezao jer je bio izvor svih mojih problema. Moje rješenje za ovaj problem bilo je to što sam shvatio da je se*s za smrtnike, a ja sam bog. Sve te aktivnosti su me dovele do problema, a došao sam ovdje da budem bog”, rekao je Andre prije četiri godine za “E!”.

