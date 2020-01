Tuga do neba: Sloba Radanović sahranio oca; a šta je poželio prije porodične tragedije

Da stvar bude još teža i bolnija, Sloba je iste večeri kao pravi profesionalac nastupio na dočeku Nove godine, a potom juče voljenog tatu ispratio na vječni počinak.

Samo nekoliko dana prije nego što mu je otac preminuo, Sloba Radanović je otvorio dušu i za “Pink” priznao da bi u 2020. godini volio da više vremena provede sa roditeljima i drugim članovima porodice.

– Zdravlje, samo zdravlje, meni i mojim najbližima, svim ljudima na ovom svijetu. Da malo budemo svjesniji situacije, svijeta oko nas, svega onoga što se dešava oko nas, da ostavimo telefone, društvene mreže i da se posvetimo jedni drugima, mislim da bi trebalo da bude tako i da bi to bio jedan korak ka boljem za sve – ispričao je tada Sloba, ni ne slutivši kakva će ga tragedija zadesiti samo nekoliko dana kasnije.

Takođe, tokom razgovora prisjetio se i jednog dočeka Nove godine i očev poklon koji nikada neće zaboraviti.

– Sjećam se jedne godine, mislim da sam imao pet godina, moj tata je radio u fabrici, donio mi je paketić. Ko zna šta sam ja tad očekivao. Tad je nestalo struje, pod svijećom smo bili, došao je tata, donio mi paketić, ja sam izvadio neki voz. Toliko sam se obradovao tom vozu, da mi je i dan danas to prvo sjećanje kad pomislim na Novu godinu. Sjetim se kako sjedimo za stolom, pod svijećama, i kako on meni otvara taj paketić i taj neki plastični voz. Sad kad pogledam taj voz je izgledao kao da si ga napravio od kartona, ali je meni bio toliko drag i toliko sam mu se obradovao da to nikad neću moći da izbrišem iz glave – prisjetio se Radanović.

