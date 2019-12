DARA BUBAMARA NAPUŠTA SRBIJU, IDE KOD BIVŠEG SUPRUGA: “Mnogo ga volim”, ČEKAJTE DOK VIDITE KAKO IZGLEDA

Popularna pjevačica više nije u braku sa Milanom Kesićem, ali je redovan gost u njegovom porodičnom domu.



– Sin Kosta ide pred Novu godinu u Pariz, a ja, pošto radim, pridružiću mu se kasnije i tamo ćemo provesti Božić. Meni je svaki dan kao Nova godina jer mnogo radim – kaže Dara i dodaje:

– Sa Milanom sam u super odnosima! On je previše dobar i pošten. Mnogo ga volim, kao i on mene. Zato Kosta naš razvod nikada nije osetio. Odlično funkcionišemo kao prijatelji i to ne treba da mijenjamo – zaključuje pjevačica.

