Haris Džinović priznao ono što mnogi drugi sigurno ne bi

Za njega godinama kruže priče da je jako težak saradnika, a on tvrdi da je to istina.

– Nisam lagan saradnik. Nimalo. Nisam sebi lagan, mogu misliti kakav sam drugima. Sve radim u interesu kvaliteta i što bolje muzičke izvedbe, atmosfere i slično. Ljudi to znaju i ne pada im teško. Padalo bi im sa mučninom kada bih bio toliko zahtijevan, a ne bi znao šta hoću i tražim. U svakom momentu znam šta tražim od ljudi i oni to vrlo dobro znaju. Oni to jako cijene. Kada napravimo neke ispravke, ljudi su zadovoljni, bez obzira koliku težinu iziskuje promjena – kaže Haris, piše “Expresstabloid“.

