TREĆE DIJETE: Darku Laziću djevojka upala na nastup tvrdeći da je otac njenog sina

Darko Lazić je nedavno doživio skandalozan nastup u Njemačkoj. Naime, nepoznata djevojka upala je na nastup tvrdeći da je Darko otac njenog trogodišnjeg sina.

Prema riječima pristunih, djevojka je pod svaku cijenu željela da dođe do Lazića, ali osiguranje je uradilo svoj posao.

– To je bio pravi haos. Sasvim obično veče pretvorilo se u utvrđivanje očinstva. Ja sam bila na ulazu u klub u kom je Lazić pjevao. Bilo je krcato, igla nije imala gdje da padne. Svi su bili lijepo raspoloženi i s nestrpljenjem čekali da on izađe na scenu. Međutim, na ulazu u klub sam primjetila djevojku koja je pravila scenu i insistirala da je sprovedu do Darka. Govorila je da mora hitno da ga vidi, jer ima nešto važno da mu saopšti i da to mora baš večeras da uradi. Bila je veoma uznemirena i prepirala se sa obezbjeđenjem. Ljubazno su pokušavali da joj objasne da to nije mjesto za raščišćavanje intimnih stvari i zamolili je da ne pravi problem ili će biti prinuđeni da pozovu policiju, kada će zaista biti u problemu. Tada je rekla da samo želi da Lazić zna da ima još jedno dijete i da nema kako drugačije da dođe do njega. Molila je i kumila da je puste, ali to niko nije shvatio ozbiljno – kaže izvor sa lica mjesta, prenosi Express

Loading..

loading...

Facebook komentari