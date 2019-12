Sergej Trifunović prozvao Acu Lukasa: Pjevač odgovorio glumcu da on najbolje zna kako se raznosi od droge

Naime, Sergej Trifunović je šerovao fotografiju na Twitter uz komentar: “Došli smo u posjed prave fotografije i ovom prilikom se izvinjavamo Aci Lukasu. I naravno, čestitamo slavu, malo raznesenje”.

Došli smo u posed prave fotografije i ovom prilikom se izvinjavamo Aci Lukasu. I naravno, čestitamo slavu, malo raznesenje. pic.twitter.com/UbyooOgAFz — Sadist Whistler20/44 (@WhistlerDick) December 23, 2019

Aca Lukas mu nije ostao dužan:

– Sergej, okani me se. Nit’ te pratim, nit’ me zanima šta objavljuješ, ali me novinari pitaju da komentarišem tvoje bljuvotine dok snimam novu pjesmu i gledam svoja posla. To savjetujem tebi, to jest, najbolje bi bilo da gledaš svoja posla, da se držiš glume i ne talasaš. To što kažu da si napisao na društvenim mrežama je tvoja slika i prilika. Ja sam o svojoj poročnoj prošlosti pričao javno, a ti pišeš gluposti iako najbolje znaš kako se raznosi od droge – odgovorio mu je Aca Lukas, prenosi “Kurir“.

