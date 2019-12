Lepa Brena završila na operaciji: Te žice su počele same izlaziti

Pjevačica je vrlo zadovoljna nastupom, a u emisiji na svojoj televiziji otkrila je da je u Zagrebu pjevala samo sedmicu nakon što je operirala ruku.

– Imala sam problem s desnom rukom, konkretnije, s laktom desne. Počele su mi smetati žice i šaraf koje mi je ljekar ugradio prije nekoliko godina kada sam slomila lakat desne ruke. Te žice su počele same izlaziti. Kako mi je to doktor objasnio, moje tijelo je počelo odbacivati strano tijelo iz organizma. Mi smo se dogovorili da se ta operacija vađenja žica dogodi 24. ili 25. decembra, međutim, budući da su te žice počele same izlaziti, naprosto sam donijela odluku da sedam dana prije koncerta napravim kratku operaciju – kazala je Brena za ”Grand”.

Pjevačica je kazala da je to surovost profesionalizma i života muzičara, ali i da je sve to napravila zbog ljubavi prema svojoj publici.

– Bio je dogovor da to ostane naša mala tajna, a ja sam, vjerujući da ću se brzo oporaviti, odlučila ispričati šta je bilo jer nikad pred svojom publikom nisam imala tajni – zaključila je, prenosi “Index“.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Loading..

loading...

Facebook komentari