BRAT DARKA LAZIĆA U ZVEZDAMA GRANDA: Kad je izašao na scenu, svi popadali, ISTI PJEVAČ, A TEK KAD JE PUSTIO GLAS!

Tačan je, savršen- rekla je JK, a isto mišljenje dijelila je i Tijana Dapčević koja je dodala da je mali super.

Sa pet “da” stručnog žirija, Saša Popović predstavio ga je kao Darka Lazića iz Podgorice što je nasmijalo čuvenu šestorku.

-Ti dečko ako ne budeš velika zvezda, ti si budala. Ovo je energetski bilo toliko dobro! Pojma nemam šta si pevao, ali je bilo do ja*a- prokomentarisala je Karleuša koja je uživala uprkos falševima. Ipak, s obrzirom da je dobio pet “da” takmičar je mogao da bira svog mentora, a on je odlučio da to bude Marija Šerifović,prenosi Novi.

