Rada Manojlović spremna na sve samo da se podmladi: Odlučila se da isproba neobičnu metodu

Na pitanje novinara vezano za pop kraljicu Madonu koja pije sopstveni urin i leži u kadi prepunoj leda, srbijanska pjevačica je imala interesantan odgovor.

– Vidjela sam da su i sportisti konstantno u nekom ledu, tako da je to vjerovatno nešto dobro za mišiće ili nešto drugo. Moram da prostudiram to. Što se tiče urina, i za to sam čitala da je dobro, samo ne znam da li bih ja išla u tolike krajnosti. Volim sebe i voljela bih da živim sto godina kao Rokfeleri i Rotšildi koji su kupili zdravlje i godine, ali opet ne znam baš za to.

Ipak, postoji jedna metoda koja se Radi dopada, a vezana je za preminulog kralja popa.

– Ja bih išla, kao Majkl Džekson, na one hiperbarične komore – osvrnula se Manojlovićeva na fotografije koje su svojevremeno uzdrmale cijeli svijet, a na kojima pjevač leži u komori u kojoj se terapija vrši kiseonikom pod povišenim pritiskom koji pozitivno utiče na zdravlje, ali i na podmlađivanje, piše “Alo!“.

