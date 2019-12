Otac joj je preminuo prije šest mjeseci: Lejla Zahirović objavila srceparajuću poruku

– Mrzim svaki treći u mjesecu,baš ga mrzim.Mrzim mjesec Juni i svaki ponedjeljak u sedmici.Mrzim svako jutro koje zivim bez tebe u traumama od ruznih,odvratnih vijesti koje me dočekaše jednog 3.Juna u ranim jutarnjim satima,na tmurni i kisoviti ponedjeljak.I od tada,vise nista nije isto. Vec je 3.Decembar babo,punih 6 mjeseci a i dalje s nadom da je sve ovo velika zabluda,i da ćeś doći meni. Željela bih da ti kazem da se smijem i kad sam tužna,da pjevam i onda kad bi lila suze sama u nekom ćošku gdje niko ne vidi. Željela bi da ti kažem da te volim sve jače,više! Ali znam da čuješ,vidiš,čuvaš me ma gdje god bio. Mnogo toga se promijenilo,mijenja se i mijenjati će.Da si znao da ideš,sigurno me ne bi ostavio ovakvu ranjivu,ali sada već jaku djevojku koja svaku prepreke gazi još jače. Znam da si to uvijek želio,i da se sada ponosiš što je od onakve razmažene i nježne djevojčice izgrađen veliki borac a ne žrtva.Zauvijek ćeš biti u mom srcu.Tvoja Leli. 3.6.2019 – 3.12.2019 – podijelila je Lejla svoj bol i sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, prenosi “Express“.

Loading..

loading...

Facebook komentari