BRENI SE ŠTIKLA ZABILA U MESO! Hirurg me 3 puta UDARIO PO ZADNJICI, a zbog onog što mi je rekao ostala sam bez TEKSTA

Brena se za hrvatske medije prisjetila snimanja filma, ali i jednog događaja koji će joj zauvijek biti urezan u pamćenje.

“Na ostrvu Lopud preko puta Dubrovnika snimali smo drugi dio filma i svaki dan ustajali u šest. Jedno jutro sam kasnila i brzo silazila niz stepenice, a kako sam bila u visokim štiklama, odlomile su mi se, a ja pala baš na onaj deo tijela koji gubi časno ime. Potom sam osjetila bol u bedrima i shvatila da mi se štikla zabola u meso blizu kuka. Izvadila sam je i uspjela da dođem do ekipe. Hitno su me gliserom prevezli u dubrovačku bolnicu. Možete zamisliti scenu kako dolazim na hirurgiju u kupaćem kostimu ogrnuta ogrtačem i s krvavom ranom na bedrima. Kad je stigao, glavni hirurg mi je rekao: “O, dobro došla Lepa Breno, da vidimo kakav to problem imate?” Dobila sam inekciju protiv tetanusa i onda je krenulo ušivanje. Međutim prije toga me tri puta udario po zadnjici i rekao da će sve biti kao bombona (smijeh). Snimanje smo nastavili nakon dva dana, a ova scena iz bolnice mi je i danas presmješna i simpatična”, ispričala je Lepa Brena.

Pjevačica se osvrnula i na početak ljubavi sa Bobom Živojinovićem, sa kojim će 7. decembra ove godine proslaviti 28 godina braka, te ispričala kako je njen otac reagovao na njihovu vezu.

“Ispričaću vam jednu situaciju vezanu uz mog oca Abida koji se brinuo što sam toliko radila i plašio da se nikad neću udati. Na neki način je bio i blizu istine jer nisam žurila s udajom. Razmišljala sam, ako se desi desi, tu se ne može ništa na silu i bez ljubavi. Kad me tata pitao imam li kakvog momka i čime se bavi – imala sam tada 27 godina – kao iz topa sam odgovorila da igra tenis! A on će na to: Auuuuu, ti pjevaš, on igra tenis, od čega vi mislite da živite?Kada su ga roditelji upoznali jako su ga zavoljeli, cijenili i poštovali. Prvi su shvatili šta znači imati u porodici nekoga ko se bavi sportom”, otkrila je Brena za pomenuti hrvatski medij, prenosi Kurir

Loading..

loading...

Facebook komentari