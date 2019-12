Oglasila se žene sa kojom Keba ima kćerku: Aleksandar zanima Kojiće jer može da im donese novac

Ljiljana je prvo istakla da što se tiče trenutno aktuelnog slučaja na potpunoj strani Milana Popovića, ali i da misli da se oko svega pravi prevelika drama.

– Nisu joj oduzeli, moram da vas ispravim. Nisu njoj oduzeli sina, nema tu nikakve drame, samo su joj dodijeli ulogu koju je do sada imao Milan, a to je da manje viđa svoje dijete. Očigledno je da po sudskoj odluci nije zaslužila da ga viđa češće, jer loše utiče na njega. Znači niko njoj nije ništa oduzeo, jer će ona oko 10 dana mjesečno provoditi vrijeme sa djetetom i ne vidim mjesta za neku dramu tu – počela je Ljiljana.

Što se tiče Kebine izjave da je oduzimanje djeteta Severini “jedan zločin”, Ljiljana smatra da bi trebalo da ne progovara jer je mnogo veći zločin izvršio upravo on nad najmlađim djetetom, kćerkom Inom.

– Njegov zločin je veći od Severininog, koliko sam ja čitala o tome. Severinina greška prema odluci suda je zanemarivanje, a Kebina greška je zanemarivanje i psihičko zlostavljanje svih ovih dvadeset godina. Dijete, naročito kad je u razvoju vrlo je osjetljivo, a sada i kao djevojka čita “Ja tebe ne želim” preko svih medija – to je psihičko zlostavljanje. Znači, to je klasičan zločinac – kaže Ljiljana.

– Kompletna porodica Kojić djecu gleda samo shodno tome koliko su materijalno “teška” i koliko materijalno mogu da im “donesu”. Za malog Aleksandra su se zauzeli, jer može da im donese novac i popularnost, a kćerka Ina ga nikad nije interesovala jer ne može da mu donese novac. Prosto, takva je postavka stvari. Imate jednu naslovnu strane iz “Ilustrovane Politike”, gdje je u krupnom planu Keba koji je izjavio sljedeće: “Uzeću dijete, ako se odrekne majke”. To je bilo jedna naslovnica dok smo mi još vodili spor, znači on je postavio ultimatum – iskreno kaže Ljilja.

– Keba ima dvostruke aršine, to je jedan materijalista, bezdušan, koji medije koristi zarad sticanja materijalnog bogatstva. Ja sa njim imam iskustva već 20 godina, i znam da mu je samo materijalno bitno kod djece. On je na sudu izjavio, kada je već analiza krvi bila gotova, Ina je dobila astmu: “Ja ne priznajem analize, ne priznajem DNK, ništa ne priznajem i neću da liječim tuđu bolesnu djecu” – objasnila je Jevremovićeva.

Osim što se javno odrekao rođenog djeteta, Ljilja kaže da se Keba godina unazad trudi da joj uništi karijeru uglednog tekstopisca.

– On se svih ovih godina trudio da mi uništi karijeru tekstopisca, a ja sam od suda u Strazburu mogla da zatražim da mu se zabrane javna oglašavanja – niti da pjeva, niti da nastupa. Prosto, čovjek koji je prekršio ljudsko pravo i ne može da bude javna ličnost. Ja sam sve to imala pravo kad je donešena presuda, ali nisam to uradila. Međutim, on nastavlja da vrijeđa, da iritira dijete time što joj narušava ugled u društvu. Čekajte, to što je on javna ličnost i što ima malo više novca je ispravan, a ona studentkinja sada psihologije nije? On nju neće? Ma, ko je, bre, on, da nekog neće?! – kaže Ljilja.

Ona je ubjeđena da je Kebina izjava na nacionalnom servisu – da je ovo što se dogodilo Severini “jedan zločin” – čista zloupotreba medija.

– A što se Kebe tiče, njegova izjava na nacionalnom servisu je zloupotreba medija u cilju pritiska na pravosuđe i u cilju sticanja materijalnog bogatstva i popularnosti preko tuđe porodične situacije. Uglavnom, potpuno podržavam Milana, jer je dokazao da je čovjek koji vodi jedan kvalitetan i prosperitetan život. Svojim primjerom i humanošću dokazao je to, dok su Kojići svojim primjerom dokazali da vode jedan nehuman, neprosperitetan i dvostruki život. To su činjenice, jer ne možeš dijete da daš čovjeku od 30 i nešto godina koji postavlja svjećice i nema svoje zanimanje. Sada mogu da kažem da mi je drago – zaključila je Ljiljana za “Telegraf“.

Loading..

loading...

Facebook komentari