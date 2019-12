Da li je Šaban Šaulić bio musliman? Njegovo ime ima jako značenje u islamu

View this post on Instagram

Sa velikim bolom i neizmernom tugom obavestavamo vas da je danas prestalo da kuca veliko srce i da je utihnuo najlepsi glas regiona kada nas je napustio suprug, otac, deda, kum i prijatelj Saban Saulic. Ljubav kojom je nesebicno darivao sve oko sebe utkao je i u svoje pesme i nasa zelja je da tako ostane i upamcen, kao veliki umetnik, neponovljivi pevac ali pre svega divan covek! Porodica Saulic se zahvaljuje svima na izrazima saucesca i molimo javnost da i u ovim teskim trenucima dostojanstveno sacuvamo uspomenu na Sabana.