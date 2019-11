DARA NE PRESTAJE DA SPOMINJE BIVŠEG! A tek da čujete šta priča o Slobi Radanoviću i Darku Laziću

Međutim, ona je progovorila i o raskidu sa Sašom Pešićem, te kako je to preboljela, ali i o Slobi Radanoviću i Darkom Lazićem, sa kojima su je mediji spajali.

“Sa bivšim suprugom Milanom sam ekstra, on je dio moje porodice. On mi je čak možda i na prvom mjestu. Milan je rijetko dobar čovjek i nikad se ne zna da li ćemo se pomiriti ili ne”, rekla je Dara.

Nije uobičajeno da žena poslije razvoda tako priča o svom bivšem mužu…

“Ali je zato realno, zato što i on isto tako priča o meni. I nakon razvoda me tretira kao kraljicu, pomaže mi kad treba, kupi mi poklon kad treba… U tome se ogleda njegova veličina.”

Znači, pomirićete se?

“Ne zna se šta nosi dan, a šta noć. Mi nikada nismo ni bili posvađani da bismo se mirili. Mi samo nismo u braku. (smijeh)”

Kad se vidite, da li poželite nešto više od prijateljstva?

“Kada se sastanemo, uvijek je sa nama sin Kosta i najviše o njemu razgovaramo, nema prostora za neku drugu temu.”

Kosta je već veliki, da li traži brata ili sestru?

“Ne, imam 43 godine i nemam energije ni snage za to. Nekad mi se desi da na aerodromu čujem neku djecu kako plaču i glava me momentalno zaboli. Nemam više živaca za to. Ne želi ni Kosta, jer ne bi volio da se ja mučim.”

Kakva su vaša ojsećanja prema Milanu kao prema muškarcu?

“Kao čovjeka ga izuzetno volim, cijenim i poštujem, kao i on mene, uostalom.”

Osjećate li strast prema njemu?

“Ne bih to da iznosim, ali mnogo se volimo. Milan jako dobro izgleda, on je najbolji čovjek na svijetu, najbolji otac na svijetu. I najbolji muškarac od svih sa kojima sam bila.”

Da li sada imate nekog?

“Sama sam.”

Šta se desilo sa vezom sa Sašom Pešićem, mladim biznismenom?

“Vezu sa Sašom ne bih komentarisala, za sada mi prija samoća, a koliko će potrajati, vidjećemo. (smijeh)”

Da li patite kada raskinete?

“Emotivna sam, ali uvijek uključujem racio i nikada nemam depresivne faze. Mnogo radim, dosta snimam i nemam kad da patim. Nemam kad da budem nesrećna, a i zašto bih bila, kad me svi žele i hoće da budu sa mnom? (smijeh)”

Kakav vam muškarac treba?

“Ne znam ni da li bi mi više prijao neko ko je kao ja, temperamentan i vatren, ili neko potpuno drugačiji. Evo, vjerujte da ne znam ni šta želim, ni kakav mi muškarac treba. (smijeh)”

Šuškalo se da ste bili u kombinaciji sa Slobom Radanovićem, ali i sa Darkom Lazićem? Šta je istina?

“Nikada nisam imala ništa ni sa kim sa estrade, ni sa menadžerima, ni sa pjevačima, političarima… To nije moja fela. Sloba i Darko su moje kolege i drugari.”

Loading..

loading...

Facebook komentari