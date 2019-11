Pojavila se slika Čoline žene: Sarajlija je 18 godina u braku sa njom, a niko ne zna kako izgleda

S obzirom na to da ona ne voli da se eksponira javno, rijetko ko zna kako ona zapravo izgleda, a to je pošlo za rukom ekipi “Paparazzo lova”.

Vjenčali smo se na Prvi maj potpuno spontano, svi su mislili da je skrivena kamera, jer smo pošli na uranak. Dugo smo bili u vezi, pa je to bilo ili dža ili bu. Poštovanje i prijateljstvo mora da postoji. Veze koje duže traju, za onog ko može da ih izgura, nisu nekad loše, u smislu zajedničkog života, prenosi “Hayat“.

Inače, Aleksandra se pojavljuje u spotu za numeru “Tebe čuvam za kraj” koji je sniman u Lisabonu, a Čola objašnjava zašto je kao lokaciju odabrao baš ovaj grad.

Zdravko je dobio ulogu fotografa koji, lutajući romantičnim ulicama portugalske prijestonice i divljom obalom Atlantskog okeana, pravi kolaž najraznovrsnijih fotografija. Sklapajući ih u mozaik, a tražeći onu pravu fotografiju koja će sklopiti mapu, Zdravko publiku na kraju spota dovodi do finalne slike i otkriva ženu koju čuva za kraj – pojavljuje se mozaik sa likom njegove supruge.

Na pitanje kako ga je osvojila Aleksandra, Čolić je ranije za izjavio:

Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj, Aleksandra je studirala u Beogradu, nastavili smo da se viđamo, s vremenom smo počeli da se zabavljamo. Osvojila me je jednostavnošću i privrženošću. Posvetila mi se, misli o meni, brine, sekira se… Čovjek nekako prepozna osobu koju bi opet rado vidio, uhvati neku emociju koja bez riječi govori da joj je stalo do njega. To ne mogu da objasnim jer može pred tobom biti najljepša i najpametnija žena, a da jedva čekaš da ode od nje. Viša sila određuje zašto su neki ljudi zajedno, a drugi nisu. Aleksandrina i moja aura su se prepoznale, to je vjerovatno bilo sasvim dovoljno za ulazak u neku novu dimenziju.

Zdravko i Aleksandra u skladnom braku uživaju 18 godina, a imaju dve kćerke- Unu i Laru.

