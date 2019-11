Jelena Karleuša ogorčena: “Severina je divna, požrtvovana majka, a interes svakog djeteta je da bude uz majku”

Nakon što je vidjela vijesti, oglasila se i Jelena Karleuša koja je ogorčena zbog ovakvog ishoda, jer pošto je i sama majka dvije kćerke, smatra da djeca treba da budu uz mame i da je ovaj sudski postupak pogrešan, piše “Hello magazin“.

Severini je naloženao da večeras, ovog 28. novebra, do 20 sati preda dijete svom bivšem suprugu Milanu Popoviću, a sina će ubuduće moći da viđa dva puta sedmično popodne i svaki drugi vikend od subote ujutru do nedjelje uveče, na šta je Jelena burno reagovala objavivši na svom Instagram Story-ju sljedeće:

– Kome da preda dijete? Liku koji nije htio da ga vidi prvih godinu dana?! Severina je divna, požrtvovana majka, a interes svakog djeteta je da bude uz majku. Svima je jasno da ovaj lik plaća sudstvo i medije! Bruka i sramota! Severini želim da se brzo izbori za dijete i da se ova noćna mora završi, zbog nedužnog djeteta! – poručila je Jelena.

Nakon vijesti o dodijeli starateljstva Milanu Popoviću, počele su spekulacije da će otac odvesti malenog Aleksandra sa sobom u Srbiju.

– Što se tiče same presude znate da to ne mogu komentarisati. Ne smijem vam davati nikakve komentare vezano za to. No, mogu reći da nema nikakvog srpskog pasoša, to je čista medijska provokacija kojom se insinuira da dijete odvodim u Srbiju, a ja vam sada izjavljujem da dijete ostaje u Zagrebu i nastavlja da ide u školu u Zagrebu. Nisam izvadio nikakav novi srpski pasoš – rekao je Milan za hrvatske medije i naglasio:

– Iako je riječ o nepravosnažnoj presudi, sretan sam i zadovoljan zbog nje. Aleksandar će sada nastaviti da ide u školu u Zagrebu gdje će nastaviti da živi. Aleksandar će konačno nastaviti ići u školu, a ne na koncerte. Znam samo da moj sin nije bio u školi od 14.10. i da ću morati da uzmem dodatne časove da nadoknadi sve izgubljeno gradivo. U njegovoj školi nisu štrajkovali pa će biti dosta da nadoknadi – objasnio je Popović za tamošnje medije, a koji osim sina sa Severinom ima još dvojicu sinova Milana i Đorđa.

Poslije svega, za “Slobodnu Dalmaciju” oglasio se i Severinin advokat Mate Matić koji je izjavio:

– Privremena mjera stupa na snagu odmah, a žalba ne odgađa izvršenje. Pišemo žalbu, to je ono što možemo da uradimo u ovom trenutku. Bilo bi zastrašujuće da se ide sudskim putem u prisilno izvršenje, pokušavam da uvjerim Severinu da prihvati stanje kakvo je sada, da se ne pravi nered oko malog djeteta. Vrlo je teško razgovarati sa Severinom sada, sva je u šoku, van sebe je. Jednostavno ne može da vjeruje da se, kao razumna i korektna majka, našla u situaciji u kojoj se prednost daje ocu što je zapravo prvi put uopšte da je donesena takva odluka.

