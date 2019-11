Maid Hećimović u humanoj misiji: Pjevač u potpunosti promijenio imidž

View this post on Instagram

Srce za djecu! Moja kosa, tvoja kosa! Sa velikim zadovoljstvom sam donirao svoju kosu djeci kojoj je ona potrebna puno vise nego meni! Sretan sam ako na bilo koji nacin mogu pomoci onima kojima će ovaj moj gest barem na psihičkoj bazi pomoci na putu ka sto bržem ozdravljenju! Još jednom želim da zahvalim i u moje ime divnoj @amrasdzeko.fp sto se toliko daje u ovaj projekat! Takvih ljudi nam treba sto vise! Divan je osjecaj pomagati nekome a djeci pogotovo! ❤️ @srcezadjecu PS: Veliko hvala i frizeru @jationmivioni na divnoj frizuri i sto je sve ovo zbog humanitarnoj karaktera odradio za Dž! #srcezadjecu #mojakosatvojakosa #vasemalojenekomepuno #newimage #love #ljubavseljubavljuvraca