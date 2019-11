Halida Muslimovića tuži i kolega

Ne čekajući da nadležni donesu odluku o ovome, Muslimović je izvrijeđao Elezovića, prenosi “Kurir“.

“Ma, kakvo oduzimanje imovine? Ermin Elezović laže i blefira. Čovjek mi duguje pare koje sam pozajmio kad je meni bilo najteže, za vrijeme rata. Sud je prihvatio neke stvari koje nemaju veze s tim postupkom. Bio sam nemoćan u Jagodini i oni su radili šta su htjeli. Došlo je do toga da oni to ne mogu realizovati. On je jedan običan krpelj, lešinar, laže”m rekao je Halid.

Naravno, Muslimović ni ovaj put nije propustio da pomene svoju bivšu ljubavnicu Sonju Bašić, s kojom je na sudu zbog optužbi da ju je pretukao i da joj duguje 107.000 eura.

“Nije da me boli, ali nije mi ni svejedno. Svi su navalili na brend koji se zove Halid Muslimović, a to nije baš lako srušiti. Imam milionske preglede i fanove i to se ne ruši. Čekam da se ovaj cirkus završi, da se riješim toga, da stavim tačku” istakao je pjevač.

Sonja je takođe dala izjavu i poručila da se tačka neće uskoro staviti, sve dok Muslimović ne bude pravno odgovarao za ono što je njoj učinio.

“Kad će Halid sebe da upita zašto ima suđenja i zašto je krivično gonjen? Ako iko kleveta čim zine, to je on, dokaz je sud. Sud je pravda, a nad sudom je Bog. Dosta je bilo uništavanja nevinih ljudi i njihove djece da bi svoju hranio. Halide, nisi iznad Boga! Spremaj se za svoj kraj, jer vjeruj, stigao ti je”, rekla je Sonja.

