Boban Rajović je godinama u braku sa Draganom, a priznao je da je vara

Danas tokom uključenja u emisiju ‘Premijera – Vikend specijal’ Boban je bez blama priznao da ponekad ‘šara’, ali da se na kraju uvijek vrati svojoj supruzi.

– Ako me budeš zadržao, neću biti sa ženom jer je tamo komunalna policija. Ne znam odakle vam to. Nije istina da sam u svađi sa ženom, ja s vremena na vrijeme šaram, ali se uvijek vratim njoj – rekao je Rajović.

Boban i Dragana imaju troje djece, a lijepa supruga pjevača se rijetko eksponira u medijima. Boban je svojevremeno objasnio zašto je ona drugačija od drugih žena:

– Dragani je Bog dao mnoge vrline, a to što je potpuno normalna osoba je ključ uspješnosti našeg braka. Čak i dok sam bio anoniman, moj duh je bio nemiran i vragolast. Vozio sam taksi u Danskoj, a to je vrsta posla koja nosi dosta iskušenja, ali moram da priznam da mi je tada bilo lakše, jer me žene nisu spopadale kao sada – rekao je Boban.

Inače, Boban Rajović iza sebe ima turbulentnu prošlost, živio je na ivici egzistencije i bio u zatvoru, a sada se potpuno posvetio muzici i karijeri, piše “Blic“.

