Prije deportacije iz Švicarske, Rada Manojlović nasrnula na policajca: “Zbog toga sam ga pljusnula”

Naime, otkriveno je da je Rada u jednom trenutku fizički napala službenu osobu, odnosno policajca koji je vršio provjeru nad njom, a cijelu situaciju pjevačica je opisala za “Kurir“.

– U jednom momentu mi je otimao telefon. Kako on smije to raditi?! Ja sam ga zbog toga pljusnula po ruci. Pomislila sam u sebi da mi samo još fali da me ovaj baksuz od čovjeka tuži za napad na službenu osobu. On je na mene vikao, imam i svjedoka. Ja sam mu rekla da moram pozvati svog advokata, na što mi je on rekao da ne mogu. Gdje to postoji? Pa, ako ubiješ čovjeka, pročitaju ti prava da se možeš braniti šutnjom, odnosno ne moraš ništa pričati i potpisuješ to dok ti ne dođe advokat. Gdje ti to nemaš pravo pozvati advokat? Pogotovo koga ja imam i koji ima punomoć – izjavila je uzrujana Rada i zaključila da je švicarski službenik bio izuzetno nepristojan prema njoj.

Radu je kontrola navodno zadržala više od sat vremena radi provjere dokumenata, nakon čega joj nije dopušten ulazak u Švicarsku, gdje je trebala održati koncert, već se morala vratiti natrag za Beograd.

Problem je nastao zbog birokratije, odnosno službi za izdavanje radnih viza, koje, prema Radinim riječima, tada nisu radile zbog Noći vještica.

Loading..

loading...

Facebook komentari