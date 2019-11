KO TE NE ZNA, SKUPO BI TE PLATIO: Rada Manojlović srela se sa Karleušom, pa joj odmah napisala JAVNU PORUKU, ovo će joj diva ZAPAMTITI!

Pjevačica je istakla kako je njena starija koleginica u teškim momentima uvijek bila uz nju.

“Znate šta, o njoj može mnogo toga da se kaže i da se priča do prekosutra o njenim vrlinama, humanosti, požrtvovanosti i drugim dobrim djelima, ali znate da su moja uža specijalnost narodne izreke i umotvorine, tako da ću Jecu pokušati da opišem jednom, ali vrijednom, koja mi je u ove jutarnje sate pala na pamet: “Ko te ne zna, skupo bi te platio, ali ko te zna, nikada te ne bi prodao.” Hvala ti kao i uvijek za sve. Zato što si uvijek čovek prema meni, zato što me uvijek dočekaš širokog i otvorenog srca i daš pravi savjet. Nikada ti neću zaboraviti prve riječi u avionu poslije mog skorašnjeg incidenta, kada sam bila uplašena kako će sve to odjeknuti i šta ću reći novinarima kada sletim, imala si reči utjehe: “Glavu gore, nije to nikakva sramota, to ti je samo nova lekcija i iskustvo”. Mislim šta reći poslije svega, zaista mi je to mnogo značilo, u trenutku me smirilo i dobila sam dodatnu snagu, tako da, nikad niko kao ona”, napisala je Rada na svom Instagramu, prenosi Kurir

