Halid uzvraća udarac bivšoj ljubavnici: Ta budala je prevarant, utajila je porez u Australiji

On ju je nazvao budalom koja ga proganja, i rekao da je manipulatorka koja se u Australiji bavi nezakonitim poslovima, saznaje “Kurir“.

Osim toga, bosanski pjevač je izrazio sumnju da Bašićeva sarađuje s nekim u banjalučkom sudu, gdje se i vodi proces između njih dvoje.

– Istina je spora, ali dostižna. Ta žena je veliki manipulator, pokušava da me uništi, ali bog je veliki i sve vidi. Sve će morati da mi nadoknadi. Priča kako je ona „bos suda“, ne znam da li je mislila na to da s nekim od njih sarađuje. Nisam je tukao, ali ako me osude za to, dobit ću samo kaznicu – rekao je Muslimović u emisiji „Grand koktel“ i dodao:

– Angažovao sam advokata u Australiji koji će sve srediti. Ja sad ne mogu da putujem tamo, to je privremeno, ali Sonja će biti ta kojoj će zabraniti ulazak u Australiju kad se sve bude razotkrilo. Ona je organizovala moju turneju po Australiji, ali prijavila je samo jedan koncert, jer valjda nije platila porez – tvrdi on.

Bašićeva je već reagovala na ovu Halidovu izjavu tako što je podnijela dvije nove tužbe.

– Smijala sam se nakon te emisije. Kakva budala, totalno je izgubio kompas. Već sam jednom objavila potvrdu da nisam organizovala njegovu turneju, i to piše na Halidovoj radnoj vizi. Tamo nema mog imena. On će meni da zabrani da uđem u Australiju? Pored zatvora, još mu je i liječenje neophodno! Vidimo se na sudu, ali u Bosni, jer on Australiju može samo na slikama da gleda. Nek spremi dubok džep, nema više Sonje da mu plaća sve. Ja sam ta koja je njega ostavila i jedina koja imam dovoljno dokaza protiv njega – poručila je Sonja.

Loading..

loading...

Facebook komentari