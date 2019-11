Jezivo priznanje Bojana Tomovića: Razveo sam se jer sam varao ženu sa njenim bratom

A kap koja je prelila čašu bile su prijetnje koje je dobijao od pojedinih učesnika rijalitija i njihovih bližnjih.

Nakon što se izvukao iz kritičnog stanja, juče je ponovo šokirao javnost kada je gostujući u jednoj radio emisiji na pitanje voditelja “Zbog čega si se razveo nakon 13 godina braka”, Bojan odgovorio:

– Razveo sam se zato što sam varao ženu sa njenim bratom od strica i to na njene oči. Napili smo se, staro društvo, igrali masne fote i palo se na nas dvojicu da se poljubimo. Uh kad smo se dohvatili, još on ima debela lijepa usta, kao Severina, sve sam ga poslije zezao rekoh, uh kako se dobro ljubiš, ko zna kako ga tek dobro pu*iš. Iskreno, i dao bih mu da mi ga ispu*i, jer usta su usta, rupa je rupa. Svi smo naši, samo jaši – kroz smijeh je rekao Tomović i nastavio:

– Šalim se naravno, nisam se razveo zbog toga, nego mi je bipolar bukvalno uništio i život i zdravlje, pa i brak, a što se tiče brata bivše žene, to se ne šalim, zaista se dobro ljubi i dosta više sa lažnim moralom i foliranjem, pa barem 80 posto estrade je u bisex fazonu, a ovamo kao sve veliki vjernici, tetoviraju krstove gdje god stignu, nose brojanice čak i na onu stvar, a kad se našmrču i napiju onda pu*e jedni drugima – bez dlake na jeziku je govorio Tomović, prenosi “Republika“.

– Gej je ok, ja sam liberal u duši i to da li će neko da spava sa muškarcem, ženom, vibratorom ili nekim seratorom to je stvar ličnog izbora. Pa 21. vijek je zaboga. Kažu da nema spolnih odnosa dok ne udare ja*a o ja*a” – za kraj se našalio popularni pjevač, a mnogi spekulišu da je ovo priznanje jedan do glavnih razloga da pjevač digne ruku na sebe.

Na sreću sve se dobro završilo i on je van životne opasnosti

