Ispovijest braće Matić: Nepažnjom ljekara ostali smo slijepi, a onda su htjeli da eksperimentiraju na nama

Bebe su odmah smještene u inkubator. Nekoliko dana poslije rođenja, konstatirano je da su slijepe.

Godinama se nagađalo i pisalo o njihovom stanju te razlozima zbog kojih je došlo do toga i da li neki od njih “ipak može malo da vidi”. Konačno, nakon brojnih, po porodicu bolnih nagađanja, braća Matić govore o temi gubitka vida.

Dejan se nikad nije raspitivao čija je greška u pitanju, ali tvrdi da je nečiji propust razlog što su on i njegov brat slijepi.

– To je nepažnja. Sada, koga… Nisam nešto detaljisao i raspitivao se čija. Da li je ljekar, da li je medicinska sestra, nisam ulazio u to. Bilo je rođenje prije vremena. A da je bila nepažnja, bila je – priznao je Dejan za “Telegraf”.

I Saša je progovorio o ovoj temi.

Na pitanje je li istina da je on imao mogućnost operacije i vraćanja vida, ali da zbog Dejana nije to učinio, Saša kaže da je to laž.

– Ma ne, to je bezveze priča. Oni su htjeli na nama da rade nekakve eksperimente. To nisu dozvolili roditelji, a ni mi – kaže nam Saša.

Kako je naglasio, ovo je posljednji put da priča o tome.

– Ja tako ne volim što se godinama priča o toj temi, da vi nemate pojma! Dvije najgore teme, one koje najmanje volim su – da li sam u svađi s bratom i šta je bilo sa mojim vidom. Moji prijatelji i ljudi koju su sa mnom u stalnom kontaktu znaju kako ja živim i znaju da ovaj život volim najviše na svijetu. Da li sam se ja liječio i kod koga sam se liječio, to je moja privatna stvar. Ima jedna priča kada je jedan moj prijatelj nazvao taksi, a oni su ga pitali: “U kom pravcu idete?”, a on je rekao: “Koga to zanima osim mene?” – rekao je Saša.

– Živim normalno i ne bih dao ovaj život ni za šta na svijetu – zaključio je Matić.ž, prenosi “Avaz“.

