Kija Kockar: “U rijaliti ulaze samo neradnici i šljam”

Podsjetimo, ona je prije dvije godine postala dio rijalitija ‘Zadruga’ kako bi svela račune sa tadašnjim suprugom Slobom Radanovićem i njegovom ljubavnicom Lunom Đogani, a iz istog je izašla kao pobjednik.

– Volim da pričam o fenomenu rijalitija. Bila sam u jednom i ne mogu da pobjegnem od toga, budući da me povezuju sa tim iako sam nakon toga objavila šest pjesama, imala mnogo nastupa, osvojila puno nagrada… Rijaliti kao rijaliti je jako dobar koncept, samo što tu ulaze šljamovi i neradnici većinom. Ne svi, i ne bih da uvrijedim one koji su kvalitetni, jer je to jedini način da se ispromovišu, a svi znamo koliko je skup jedan sekund na televiziji, a to ti puno znači kada si neafirmisan pjevač – istakla je Kockareva.

– Ja sam tamo ušla iz drugih razloga. Žao mi je samo što nisam sebe pokazala u drugom svjetlu, onu pravu sebe, ali nisam mogla zbog lične drame koju sam preživljavala. Ušla sam tamo samo zbog bivšeg supruga, inače bih sačekala sljedeću sezonu, a u međuvremenu objavila pet pjesama koje bih tamo promovisala, da sam htjela nešto tako.

– Da je u pitanju bila neka druga žena tvrdim da ta priča ne bi uzela toliko maha, niti bi sva svjetla bila na njoj, kao što se ni ovo dvoje ne bi toliko uzdiglo da ja nisam ušla. Ljudi mi ipak pišu da su me zavoljeli zbog onoga što jesam, ali meni je krivo što još više nisam bila ona prava ja, ali bila sam okupirana drugim stvarima. To je jedina stvar zbog koje se kajem. Ljudi osuđuju rijalitije zbog šljamova koji ulaze tamo, ali kada bi ušlo više kul likova kao što sam ja to bi bila druga priča. Ušla bih ponovo da se desi takva priča. Ljudi bi to gledali jer nije sve u tučama… Možda se napravi eksperiment sa normalnim ljudima. Ali pošto ulaze pro*titutke ljudi rijaliti smatraju smećem – zaključila je priču Kockareva, piše “Express tabloid“.

