Bašićeva otkrila detalje na suđenju Muslimoviću: “Htio je da me ubije, počeo psovati majku, džamiju, novac”

Taj čovjek je poludio, htio je da me ubije, eto to, ništa drugo. Jel treba moja djeca da ostanu bez majke i to zbog njegovog duga prema meni, ispričala je svjedok Sonja Bašić iz Melburna, danas u sudnici Osnovnog suda u Banjaluci na suđenju poznatom pjevaču Halidu Muslimoviću.