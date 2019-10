Estradni rat: Dara brutalno i bez mjere oplela po trudnoj pjevačici Seki Aleksić

Godinu i po kasnije ponovo su nastupale jedna za drugomu beogradskom noćnom klubu. Dara je rekla da trudnicama nije mjesto u zadimljenim klubovima i kafanama, kao i da bi Sekin suprug Veljko Piljikić trebalo da finansijski obezbijedi svoju ženu kako ne bi morala da radi!

– Trudne žene ne bi trebalo da pjevaju! Seki nije mjesto u kafani. Svirke počinju u dva ujutru, previše je zadimljeno… Sve to može da utječe na bebu! Dok sam nosila Kostu, tadašnji suprug Milan Kesić mi je rekao: “Nema pjevanja!”.

Muškarac treba da brine oženi i finansijama. Imam divnog sina upravo zato što sam godinu dana pauzirala. Nisam preživljavala stres koji donosi estrada. Ne razumijem kako Seka ne može da odvoji godinu dana slobodno?! Zar je tolika kriza s parama?!

Da li si srela Seku poslije svađe?

“Jednom na aerodromu. Kad jednom precrtam nekog, to je za sva vremena! Nikada se nećemo pomiriti! Izdala me je kao prijatelja i udarila na moju karijeru. To je bila zla namjera, ali ima Boga, sve će da joj se vrati!

-Nisam sujetna. Svako ko pjeva na istim mjestima kao i ja moj je kolega. Lunu sam upoznala dok je bila djevojčica. Ona je dobra duša, ali je propatila. Savjetovala sam je da gura naprijed i snima pjesme jer je talentovana. Ma već je uspjela pošto nastupa. E sada, vidjet ćemo hoće li opstati. Tokom karijere, duge 25 godina, mnogo njih je nestalo sa scene, na primjer “Mobi Dik”, Ivan Gavrilović, Željko Šašić… A ja sami dalje tu, prenosi “Kurir“.

