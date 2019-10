Neočekivan obrat na pres-konferenciji: Severina otvorila dušu o zlostavljanju svog djeteta

– Svi, otprilike, znate nešto o mom privatnom životu, o stvarima o kojima nisam mnogo govorila niti davala intervjue. Osjećam se, zaista, tužno i umorno, jer sam imala jednu privatnu situaciju koju bih htjela podijeliti s vama. Dešavaju mi se u životu veoma teške stvari u odnosu na život sa mojim djetetom i suprugom. U petak, 11. oktobra ove godine, u Osnovnoj školi “Matija Gubec”, gdje moj sin pohađa drugi razred međunarodnog programa, desio se incident kad mom suprugu, koji uredno sa mnom preuzima dijete, nakon nastave, iz škole nisu dali moje dijete. Učiteljice Marina i Petra zaključale su ga u školu, navlačile, tjelesno i psihički povrijedile i tako su ga držale puna dva i više sati. Iako prema sudskom sporazumu moj suprug ima pravo preuzeti dijete iz škole, ali se direktorica Ljiljana Klinger, koja ima dosta tužbi u toj školi od ostalih majki, zajedno s ocem dogovorila da niko osim mene ne smije preuzimati dijete iz škole – ispričala je Severina,prenosi Jutarnji list.

Rekla je da se zbog toga osjeća kao jedina majka koja ne može obavljati svoj posao i koja ne smije biti bolesna. Severina je potom otkrila da ovako reagira i, između ostalog, zato što joj se sin mnogo prepao, jer je i sam htio otrčati Igoru Kojiću, Severininom mužu, koji je došao po njega.

– Ja sam im, naime, poslala i ispričnicu, jer sam od plesnih probi imala malu povredu. Do danas me niko iz te škole nije nazvao, dobivam i dalje prijeteće mailove od oca, dijete mi ne želi ići u školu, jer je doživjelo veliku traumu. Prepao se, mislio je da će sve vrijeme biti zatvoren u školi. Vukle su ga za ruku, za ramena, za stomak, to sve imam i u ljekarskom nalazu, i prijetile su mu da će dobiti batine ako se ustane sa stolice, jer je on vikao da hoće kod Igora. Čak su ga vlastitim tijelom sprečavale da izađe iz razreda. Tek nakon dva i po sata maltretiranja, direktorica, koja se nije pojavila u školi, rekla je da je otac dao dozvolu da suprug preuzme dijete – rekla je i nastavila:

– I Centru za socijalnu skrb, podružnica Maksimir, koja me već godinama kao majku i kao ženu i kao osobu ne doživljava, protiv kojeg sam već pet puta tražila da se izuzme iz ovog slučaja, a kad sam ih prvi put prijavila, onda su susrete s ocem podigle na pola-pola, čak mu dale da dijete živi s njim. Dijete s njim nije živjelo do treće godine, jer je on tako odlučio, čak je na sudu rekao da prvu godinu života djetetu muškarac nije potreban.

Radnice Centra rekle su da se to njih ne tiče. Sve ovo se dešava, jer mi je otac djeteta, uz pomoć Centra za socijalnu skrb i još nekih ustanova, rekao da će mi uzeti dijete, koje sa mnom živi od rođenja. On je uzeo gospodina Ratka Mačeka, koji je mojoj prijateljici rekao da su napravili sve da mi se oduzme dijete, to je bilo prije nekih dvije godine. Navodno je Milan Popović platio kampanju Milanu Bandiću, a škola je pod Gradskom upravom – rekla je ogorčena pjevačica.

