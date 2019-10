Maja Šuput: Otkud im obraz ispitivati me kad ću imati dijete

Otvorila se u vezi osjećaja u braku i rekla kako je brak nije ni smirio, ali ni uozbiljio.

– Radim više nego prije, spavam manje, a što se tiče ozbiljnosti, tu smo isti. On vam je isto za zabavu, voli ljude, hedonist je kao i ja. Rekao je da se zato zaljubio u mene jer je u mojim intervjuima i po ponašanju vidio da smo isti. To mu je bilo jasno i prije nego što smo se upoznali, da sam ja ‘ta’. Nema tu smirivanja i super skupa funkcionišemo.

Rekla je i kako ne može shvatiti otkud ljudima obraz postavljati joj pitanja o prinovi, što smatra maltretiranjem.

– Pa nije to gumb koji stisneš i onda se odjednom porodiš. Prije svega mislim da je to nepristojno pitanje. Nikad nikog u životu to ne bih pitala. Postoje ljudi koji ne mogu imati djecu, srećom, nisam ta, ali je to pitanje neugodno. Postoje i oni koji iz nekog razloga ne žele imati djecu, znači to se nikog ne pita. Ljudi me pitaju svašta, pa me pitaju i to. Dok se nisam udala, maltretirali su me pitanjima kad ću se udati, sad kad sam se udala, pitaju me kad će dijete, a kad rodim, vrlo vjerovatno pitat će me hoće li drugo. Valjda kad sve to riješiš, ispuniš, onda si Hrvat, katolik, pošten čovjek, nemam pojma. Znači, sve ostalo što radiš ništa je ako nisi ispunio te ciljeve – ispričala je pjevačica za “Tportal“.

