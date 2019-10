Tužna ispovijest Dunje Ilić nakon gubitka oca

Dunja se trenutno nalazi u Italiji, gdje živi posljednjih godina, a na društvenim mrežama objavila je novu potresnu poruku kojom je opisala kako se osjeća.

– Vrlo sam umorna, tužna, osjetljiva i ranjiva ovih dana i to je ok… Izgubila sam sve dok sam se borila za svoje i tuđe dobro, sada eto vidim na pogrešan način. I što je najbolnije, u toku te bitke izgubila sam osobu koju sam najviše voljela… Sasvim je ok da budete iscrpljeni poslije bitke, naročito izgubljene, naročito one u kojoj izgubite sve. Ne morate odmah nazad u ratnički stav. Dajte sebi vrijeme početi od nule, preboljeti… zahtjeva da date sebi vremena da ponovo pronađete ljepotu u životu za koju ćete se uhvatiti tokom obnavljanja. To ne možete iz ratničkog stava… Njegujte sebe… Dajte sebi pauzu… Izgubili ste, ali ste se borili… Zaslužili ste – napisala je ona.

Dunja je, inače, u danima nakon očeve smrti nekoliko puta objavlila poruke posvećene svom ocu.

– Činivši ti medvjeđu uslugu dok sam samo pokušavala da te vratim a ti si želio svoj mir. Tvoje posljednje pismo je dostojanstveno kako si i živio. Volim te tata. Tamo negdje dok nas na silu nešto ne veže ja ti na silu neću ići. Mnogo mi nedostaje da se još jednom iznerviram jer me po hiljadu puta pitaš da li jedem. Volim te. Od srca – napisala je ona na Instagramu.

Nekadašnja pjevačica je jedno vrijeme provela u bolnici u Italiji, a nakon toga je puštena na kućno liječenje, piše “Srpskainfo“.

