Isplivao dokaz: Miljana Kulić je ipak bila sa Tomovićem – lagala Zolu

Interesantno je da je Miljana Zoli rekla da je Tomović bolesnik koji se kači na nju i koji želi da uđe u rijaliti po svaku cijenu.

Međutim, otkriveno je da Miljana baš nije bila iskrena prema Zoli. Ona je ipak imala aferu sa folk pjevačom. Između njih dvoje je komunikacija u početku bila više nego prijateljska, a na kraju je ona njega proganjala.

Bojan je prokomentarisao odnos sa Miljanom.

– Tačno je da me je proganjala, smarala, nekad i od 6, 7 ujutru pa do 3, 4 sata poslije ponoći, ali sam medijima tada, na njenu molbu, rekao da me ne proganja, jer nisam htio da me grize savjest da nešto, daleko bilo, ne uradi sebi, jer me je njen najbolji drug zvao, pošto sam nju blokirao svuda, da mi kaže da ona pati, plače danima, da je popila lijekove i da ne zna gdje se nalazi. Nakon blokade, zvala me sa drugih brojeva, vrijeđala mi je pokojnog oca, govorila mi da se ubijem i da što prije odem kod moga Taja, pa se sutra ujutru izvinjavala i zvala me bebo, molila, preklinjala da dođem u Niš ili će ona kod mene u Crnu Goru. Ja sam jedva čekao da počne Zadruga da mi se dotična skine s ku**a. Tačno je da su mi prvih par dana razgovori sa njom prijali jer me nasmije kad zapjeva moje stare pjesme, pošto je pričala da je moj fan od malena i navodno je htjela da joj napišem prvu pjesmu. Kada sam otišao kod nje u Niš na par sati da uzmem avans za pjesmu, tek tada sam shvatio da ona hoće sve, samo ne pjesmu i tada počinje pakao sa njom. Pozivi, plakanje, vrijeđanje, pa izvinjavanje i tako u krug sve do njenog ulaska u rijaliti. Lagala je medije kako sam spavao kod nje, što nema blage veze sa mozgom, to može i moj vozač da potvrdi, tako da osim njenog navalentnog udvaranja kad je popila par koktela, u kafiću na obali rijeke Nišave, ništa drugo nije bilo. Od par poljubaca i vatačine niko nije zatrudnio. Ne mogu više da šutim i trpim da me svaki čas neki nebitni likovi iz rijalitija prozivaju, vrijeđaju i šire laži o meni – rekao je Tomović za portal “Nema zabranjenih” i dodao:

– Pola sam vam prešutio, jer nije džentlmentski, ali neka vidi gospođica da postoje i luđi od nje, kao što je često o meni govorila.

