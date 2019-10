Popio pa se zanio: Ovo je pjevačica kojoj muž Tanje Savić nije davao mira?

“Imala sam jednu neprijatnu situaciju sa mužem Tanje Savić. Radila sam neko slavlje gdje je bio on i naravno malo više je popio i zanio se. Počeo je da me zavodi, unosio mi se u facu i bilo je jako neprijatno. Haos je ispao to veče, završilo se ne baš tako dobro, smatram da on nije dobar čovjek za nju, piše Kurir.

On ne zaslužuje da bude sa Tanjom, jer je ona jako dobro stvorenje za jednog njega onakvog. Ja nisam prva koju je zavodio i kojoj se nabacivao. Čula sam još dosta nekih priča i zato kažem da on nije za nju! Srela sam se Tanjom nakon toga, radile smo neku tezgu zajedno, naravno znala je za to i šta bi mi žena rekla. Slegnula je ramenima i rekla izvini za onu situaciju. Mi smo u okej odnosima, ali smatram da on nije za Tanju”, izjavila je ona.

Inače, Mari Jana potiče iz imućne porodice i roditelji su joj ispunili mnoge snove. Pjevanje je, kaže, nešto u čemu istinski uživa.

“Dugo se bavim pjevanjem, volim svoj posao. Naravno kao mlađa koleginica počela sam kao radna pjevačica i pjevala sam sa mnogim javnim ličnostima.

Bilo je raznih nepristojnih ponuda na početku i od vlasnika klubova i od svih kolega. Nećete vjerovati samo me jedan nije zavodio, a to je Mile Kitić, za njega kažu šmeker, švaler ali kao što rekoh, on jedini nije ništa pokušao”, otkrila je ona.

