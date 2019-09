Ella Dvornik na simpatičan način otkrila da je ponovo trudna

Simpatičnom objavom blogerica je sa svojim suprugom Charlesom Pearceom otkrila obožavateljima da će ponovo postati roditelji, piše “Klix“.

“Više ljubavi, manje sna, proljeće 2020“, poručila je Ella i otkrila kada beba dolazi.

Prinovi se raduje i njihova kćerka Balie, kojoj će proljeće donijeti pojačanje. Charles i Ella prvi put su postali roditelji u novembru 2017. godine, a kasnije su se vjenčali u Las Vegasu.

Porodični dom izgradili su u Zagrebu, a u odgoju djeteta i roditeljskim izazovima puno im pomaže i Ellina majka Danijela.

Inače, krajem jula Ellini pratioci na Instagramu zbog fotografije na kojoj se primjetio njen trudnički stomak posumnjali su da će Balie dobiti brata ili sestru, no ona je tada tvrdila da se radi o lažnoj uzbuni.

“Ok, možda sam nešto krivo shvatila. Balie će dobiti brata ili sestru, ali nisam trudna. Zasad. Koliko znam“, kazala je tada Dvornik.

Nakon niza šala u komentarima, snimila je i video u kojem je prokomentirala natpise o sebi.

“Morala sam pobjeći malo tu u planine na brdo jer me strah da me ne vidi neko iz ‘U ime obitelji’ pa da me ne počnu ispitivati gdje mi je stomak. Tu sam došla čisto dok mi malo ne naraste stomak pa da se mogu vratiti u civilizaciju“, kazala je Dvornik.

No, sudeći prema Ellinoj najnovijoj objavi, čini se kako su njeni fanovi bili upravu od samog početka.

